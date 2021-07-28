"Известия": зарплату в цифровых рублях готовы получать 11% россиян

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Получать зарплату в цифровых рублях готовы 11% россиян. При этом 41% респондентов категорически против получения зарплаты в новой форме валюты, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Около половины опрошенных (48%) затруднились ответить на вопрос о готовности получения зарплаты в цифровых рублях. Всего в исследовании приняло участие более 3 тыс. человек.

Ранее ЦБ РФ объявил о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Планируется, что разработку прототипа планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 года начать тестирование цифрового рубля.

В октябре 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.