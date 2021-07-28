Вильфанд прогнозирует теплую погоду в Московском регионе до конца месяца

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля. Температурный фон будет в диапазоне 24-30 градусов тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"28 июля в Москве ожидается 26-28 градусов, по области - до 30 градусов. 29 июля из-за облачности температура будет 25-27 градусов, что тоже совсем неплохо, но дальше она будет в диапазоне 24-29 градусов до конца месяца", - сообщил он.

По словам Вильфанда, погода в Москве и Подмосковье будет вполне комфортной до конца месяца, хотя местами ожидаются кратковременные дожди.

Ранее Вильфанд сообщил, что дождливая погода придет в центр европейской части России 28 июля. Она сохранится до конца июля, однако со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер.