На ремонт дорог в Хабаровском крае освоят дополнительные 800 млн рублей

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в этом году освоят дополнительно выделенные на ремонт дорог 800 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Комсомольске-на-Амуре в среду.

В июле из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено 800 млн рублей на восстановление дорог в Хабаровском крае.

"Хочу поблагодарить вас за 800 млн рублей в рамках программы по развитию транспортной системы. Мы их уже предварительно распределили. В первую очередь, на дорогу Ванино - Совгвань… Они уже в этом году пойдут на освоение, и люди почувствуют до холодов, что дорога приводится в порядок", - сказал Дегтярев.

Ранее в Telegram-канале глава региона сообщал, что по этой дороге ему поступает больше всего жалоб и обращений. Он отмечал, что люди устали годами ждать подвижек по ремонту этой трассы. Вопрос увеличения бюджетных ассигнований на это направление прорабатывался региональными властями с Минтрансом страны и Федеральным дорожным агентством.

Расстояние между Ванино и Советской Гаванью составляет 40 км. Дорога между ними капитально не ремонтировалась. Покрытие, в частности, повреждают грузовики, которые возят из Ванино лес и уголь. Транспортно-промышленный узел, образуемый Ванинским и Советско-Гаванским районами, является одним из наиболее перспективных центров экономического роста края. На их территории реализуются крупные инвестиционные проекты.

Выделенные дополнительно средства также пойдут на обход поселка Красная речка около Хабаровска и на дороги местного значения, добавил Дегтярев.