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У главреда The Insider изъяли игрушечного робота в ходе обыска по делу о клевете

Также следователи изъяли компьютер, флешку и телефон Романа Доброхотова, сообщает источник в правоохранительных органах
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи изъяли флеш-карту, компьютер и игрушечного робота в рамках обысков в квартире главного редактора The Insider Романа Доброхотова, в отношении которого возбуждено дело о клевете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В настоящее время следователи осматривают личные вещи Романа в квартире, расположенной на Литовском бульваре. Изъяты компьютер, флешка, телефон и игрушечный робот журналиста", - сказал собеседник агентства, добавив, что следователи также осмотрели велосипед Доброхотова.

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.

Минюст России 23 июля сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.

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