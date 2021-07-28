В аппарат омбудсмена с начала года поступило более 27,4 тыс. обращений граждан

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с начала 2021 года получил более 27,4 тыс. обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"С января этого года поступило 27 407 обращений. Люди пишут по почте, в интернет-приемную, звонят на горячую линию и обращаются через социальные сети", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в работе федерального омбудсмена находится 2 846 жалоб. "Их тематика охватывает все сферы защиты прав и свобод человека. Прежде всего обращения касаются защиты прав человека в уголовном процессе, социального обеспечения, экономических, политических прав и многого другого", - уточнили в пресс-службе.