{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В аппарат омбудсмена с начала года поступило более 27,4 тыс. обращений граждан

В настоящее время в работе федерального омбудсмена находится 2 846 жалоб

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с начала 2021 года получил более 27,4 тыс. обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"С января этого года поступило 27 407 обращений. Люди пишут по почте, в интернет-приемную, звонят на горячую линию и обращаются через социальные сети", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в работе федерального омбудсмена находится 2 846 жалоб. "Их тематика охватывает все сферы защиты прав и свобод человека. Прежде всего обращения касаются защиты прав человека в уголовном процессе, социального обеспечения, экономических, политических прав и многого другого", - уточнили в пресс-службе.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что 61,1% граждан сделали как минимум одну прививку
Читать полностью