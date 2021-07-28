Аксенов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Крыма сообщили о стабилизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшую неделю. Об этом заявил в среду на совещании оперштаба региона глава республики Сергей Аксенов.

"За неделю у нас ситуация стабилизируется, наверное, можно так сказать. <…> За неделю подтвержден 2 731 случай новой коронавирусной инфекции, 1 298 случаев внебольничной пневмонии", - сказал Аксенов, добавив, что умерли 53 человека.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 58 тыс. случаев заражения, выздоровели около 50 тыс. человек, умерли свыше 1,7 тыс. пациентов.

Тем не менее, ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, отметила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Она добавила, что август будет самым сложным месяцем с начала года в вопросе борьбы с инфекцией.

Руководитель управления Роспотребнадзора напомнила, что сезонная заболеваемость респираторными инфекциями в 2021 году значительно превышает уровень прошлых лет, эпидемический порог превышен практически во всех крымских муниципалитетах. Так, заболеваемость пневмониями на "практически 300%" выше уровня 2020 года.