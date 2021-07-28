Жители Австралии, потерявшие доход из-за COVID-19, смогут получить пособие в $550

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Граждане Австралии, потерявшие доход из-за карантина в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, введенного из-за распространения дельта-варианта коронавируса, смогут получить еженедельное пособие в размере до 750 австралийских долларов ($550). Об этом в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Пособия будут выплачиваться гражданам, оказавшимся в вынужденном простое из-за карантина, объявленного правительством штата. Соответствующие требованиям работники будут получать 750 австралийских долларов еженедельно при потере 20 или более рабочих часов в неделю или 450 австралийских долларов ($330) при потере от 8 до 20 рабочих часов", - указал премьер-министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Пособия начнут выплачиваться с понедельника, 2 августа, и будут автоматически продлеваться на все время карантина. Те, кто уже получает любые социальные выплаты или пенсии, при потере более 8 часов рабочего времени смогут претендовать на 200 австралийских долларов ($147) в неделю дополнительно.

Глава правительства отметил, что дополнительные средства будут также направлены федеральным правительством властям региона и для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших во время карантина в Новом Южном Уэльсе. "Организации, соответствующие требованиям, в том числе некоммерческие, получат еженедельные субсидии в размере от 1,5 тыс. до 100 тыс. австралийских долларов (от $1,1 тыс. до 73,4 тыс.)", - указал Моррисон, отметив, что объем финансирования будет зависеть от годового оборота предприятия и компенсировать до 40% фонда оплаты труда. Индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на еженедельные субсидии в размере 1 тыс. австралийских долларов ($734).

Это решение властей последовало за продлением действия ограничительных мер в крупнейшем городе страны, Сиднее, где с 16 июня фиксируется стабильный прирост числа заразившихся коронавирусом. С 24 июня власти штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, объявили жесткий карантин в мегаполисе и окрестных районах, обязав их жителей оставаться дома и существенно ограничив работу всех предприятий, за исключением продовольственных магазинов. 28 июля карантинные меры в Сиднее были продлены еще на четыре недели.

За последние сутки в Австралии были выявлены 182 новых случая заражения коронавирусом, причем 177 из них - в Сиднее. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии в марте прошлого года составило 33 268 человек. От осложнений, вызванных вирусом, умер 921 заразившийся, 29 911 пациентов с COVID-19 выздоровели. К настоящему моменту около 11,6 млн австралийцев сделали прививки от коронавируса, более 3,5 млн человек получили обе дозы препарата.