В Подмосковье выявили минимальное с 18 июня число заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 449, что стало минимумом с 18 июня. Это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Днем ранее в Подмосковье выявили 1 973 заразившихся. Всего в регионе, по информации штаба, заразились 380 867 человек.

Число выздоровевших, по данным штаба, возросло на 1 849, до 309 155. Таким образом, уже вылечились в регионе 81,2% заболевших.

За сутки в области зарегистрировали 30 смертей, с начала пандемии - 7 717, следует из сообщения штаба. Условная летальность новой инфекции в Подмосковье составила 2%.