Роскомнадзор создал личные кабинеты главредов и вещателей для взаимодействия с регулятором

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор запустил на портале заявителей систему личных кабинетов для учредителей СМИ, главных редакторов и вещателей, где можно будет получить сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание и направить обращение. Это сделано для упрощения взаимодействия медиаотрасли с регулятором, говорится в сообщении ведомства.

"В личном кабинете пользователь сможет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание, направить в ведомство уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений", - отмечается в сообщении.

Там же будут отображаться документы по надзорной деятельности, сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства.

Инструмент создан "для упрощения взаимодействия представителей медиаотрасли с регулятором и сокращения бумажного документооборота", сообщает ведомство.

Для начала работы в личном кабинете необходимо зарегистрироваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.