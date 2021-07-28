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Единый день голосования
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В Москве разделили ключ шифрования для теста системы онлайн-голосования

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам проведут в Москве 29-30 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Процедура разделения ключа расшифрования для тестирования московской системы электронного голосования на семь частей состоялась в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столице в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Мы готовимся к проведению теста перед голосованием в сентябре, который нужен для того, чтобы попробовать весь функционал, который у нас есть, найти какие-то узкие места, которые надо доработать. Сегодня у нас процедура разделения ключа расшифрования и формирование ключа шифрования, которым все голоса будут записываться в ходе тестового голосования. Тест начнется завтра и будет идти четверг и пятницу. Чтобы все могли проголосовать, их голос был зашифрован, была соблюдена тайность и анонимность голосования, мы формируем пару ключей, которые обеспечат процедуру", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он пояснил, что ключ шифрования будет отправлен на сервер системы, будет виден на форме бюллетеня. Его математическую пару - ключ расшифрования разделили на семь частей, которые передали семи людям на хранение до 20:00. "Один из рисков, почему ключ разделяют на части, заключается в том, что имеющий доступ к системе с учетом наличия ключа расшифрования может видеть, как голосуют и посчитать проценты до окончания голосования. Чтобы этого не было, мы показываем, как формируем пару частей и разделяем их на компьютере, который отключен от сети Интернет, записываем части на флешки и раздаем хранителям, а все, что до этого было на компьютере, удалим безвозвратно", - пояснил Костырко, добавив, что для успешной сборки ключа расшифрования достаточно пяти частей из семи.

Каждая из семи частей ключа расшифрования в присутствии журналистов была записана на отдельный флеш-носитель и упакована в номерной сейф-пакет. Флеш-карты с частями ключа получили председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, депутаты Мосгордумы Максим Круглов и Екатерина Енгалычева, координатор Московского городского отделения ЛДПР Михаил Монахов, член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве Александр Тарнавский и сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Ноутбук, на котором производилось формирование ключей и разделение ключа расшифрования, был запечатан в пакет с экранирующим слоем. Компьютер дополнительно запаковали в кейс и передали на хранение в Мосгоризбирком.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам проведут в Москве 29-30 июля. Участников тестового голосования спросят об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и необходимости финансирования развития общественного или личного транспорта.

О выборах

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов сообщил, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.

По его словам, московские избиратели, которые подали заявку на участие в онлайн-выборах, но не смогли проголосовать со своего устройства по тем или иным причинам, смогут сделать это на установленных на избирательных участках компьютерах.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
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