Минздрав заявил, что новая версия методических рекомендаций по лечению ковида почти готова

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подготовка новой версии методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией уже практически завершена, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"По методическим рекомендациям от ковида, <...> мы предлагаем присоединяться, мы абсолютно открыты. Сейчас 12-я версия практически уже готова, и все вещи ведутся открыто", - сказал он на стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение - приоритет народной программы" в "Единой России".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 195 232 случая заражения, выздоровели 5 547 529 человек, умерли 156 178. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.