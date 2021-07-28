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Пандемия COVID-19

Минздрав заявил, что новая версия методических рекомендаций по лечению ковида почти готова

Первый замглавы ведомства Виктор Фисенко предложил присоединяться к их разработке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подготовка новой версии методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией уже практически завершена, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

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"По методическим рекомендациям от ковида, <...> мы предлагаем присоединяться, мы абсолютно открыты. Сейчас 12-я версия практически уже готова, и все вещи ведутся открыто", - сказал он на стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение - приоритет народной программы" в "Единой России".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 195 232 случая заражения, выздоровели 5 547 529 человек, умерли 156 178. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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