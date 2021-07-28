Utair начнет полеты из Нового Уренгоя в Грозный

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 15 августа начнет выполнять прямые рейсы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в Грозный, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Нового Уренгоя, в настоящее время прямых рейсов в Грозный нет.

"С 15 августа Utair запускает рейс Грозный - Новый Уренгой по воскресеньям. Стоимость билетов - от 5,1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вылет из Грозного будет осуществляться в 05:45, из Нового Уренгоя - в 13:30. Полет будет проходить на самолете Boeing 737-800, рассчитанном на 186 человек. Время в пути составит 4,5 часа.

"По запросам наших пассажиров мы регулярно вводим новые рейсы из Грозного. Этим летом Utair продолжит полеты из столицы Чечни в Дубай, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул и Сургут. Дополнительно открыли новые рейсы из Грозного в турецкую Анталью и Уфу, а с августа начинаем летать в Новый Уренгой", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).