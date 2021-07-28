Аномальная жара ожидается в Крыму до 2 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Крыма предупредили об аномальной жаре со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы, которая продержится на полуострове до понедельника, 2 августа. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.

Как избежать теплового удара и защититься от жары

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 29 июля - 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что "при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения ландшафтных пожаров".

Жителям и туристам на полуострове рекомендовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, поездки на личном и общественном транспорте планировать в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.