Справороссы окажут юридическую помощь отстраненным от работы из-за отсутствия прививки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" через свои региональные центры защиты прав граждан окажет юридическую помощь лицам, отстраненным от работы или уволенным из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом в среду заявил лидер справороссов Сергей Миронов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Мы будем защищать всех, кого отстранили от работы, уволили, через центры защиты прав граждан. Мы не считаем нужным, особенно в условиях пандемии, собирать какие-то митинги, призывать людей выходить на улицы. Мы законными юридическими путями будем с этим бороться, считаем, что это незаконно и неправильно", - пообещал Миронов.

По его словам, в этих центрах люди смогут получить "не только бесплатную юридическую консультацию, но и помощь в составлении исков» против работодателей. «Наши центры защиты прав граждан будут защищать всех, кто подпадает под такие дискриминационные меры", - заверил он.

При этом политик назвал ошибкой навязывание партии "образа антипрививочников". "Мы считаем, что вакцинироваться нужно, но каждый решение принимает сам. Принуждение недопустимо. С нашей точки зрения, это нарушение конституции, нарушение прав и свободы выбора любого гражданина и нарушение трудовых прав, когда людей отстраняют от работы без сохранения заработной платы. На что жить людям, детей кормить?" - отметил Миронов.

Ранее партия приняла заявление о недопустимости принудительной вакцинации, в котором призвала ввести ответственность за подобные действия.