Глава Бурятии сообщил, что модернизацию БАМа ведут с соблюдением экологических требований

ТАСС, 28 июля. Работы по модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) ведут с соблюдением экологических требований для сохранения озера Байкал. Об этом заявил в среду во время запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю на БАМе глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

"В байкальском регионе с РЖД заключено соглашение. И с Бурятией, и с Иркутской областью. По природоохранным мероприятиям, вопросам экологии. РЖД делает все с самыми высокими экологическими требованиями, у нас все это контролируют независимые экологические организации, активисты", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что план природоохранных мероприятий по сохранению Байкала содержит более 100 пунктов, все они обеспечиваются.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, в процессе строительства второго Байкальского тоннеля высадили более 40 тыс. саженцев деревьев на более чем 20 га земли, построены современные очистные сооружения, в реку Селенгу - главный приток Байкала, выпущено более 16 тыс. мальков.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный - в Бурятии. Всего в сложных геологических условиях под землей было пройдено около 7 км. Скорость проходки достигала 300 м в месяц. Глубина заложения тоннеля - до 300 м.

Строительство второго тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта развития и модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба). Торжественная сбойка тоннеля состоялась в марте 2018 года также в режиме телемоста с Путиным.

Уже существующий однопутный тоннель - одно из самых узких мест на БАМе, он построен еще в 1985 году. Поезда на перегоне Дельбичинда - Дабан простаивают в ожидании пропуска встречных составов. Новый тоннель расположен в 35 м от старого, его открытие позволит сделать движение двухпутным и кратно увеличить пропускную способность железной дороги, отмечается в материалах пресс-службы Кремля. После запуска второго тоннеля провозная способность участка увеличится в 2,5 раза - с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год.