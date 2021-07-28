Курорты Кубани остаются загружены на 85%, несмотря на антиковидные требования к туристам

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края на побережье Черного моря остаются загруженными на 85% после введения новых антиковидных ограничений на размещение в отелях и гостиницах, сообщили ТАСС в среду в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

На Кубани с 1 июля начали действовать ограничения при заселении в гостиницы и отели, с 1 августа курорты края начнут принимать только вакцинированных или тех, кто готов привиться по приезде в регион. Эксперты отрасли заявляли, что введение таких ограничений может привести к отменам бронирований отдыха в регионе.

"В настоящее время заполняемость средств размещения черноморского побережья составляет 85%, Азовского - 75%, в степной и курортной зоне - 49%. С начала года курорты Краснодарского края приняли 7,2 млн туристов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказали в министерстве.

Анализ бронирований по всем средствам размещения - от четырех-пятизвездочных отелей до гостевых домов категории одна-две звезды и "без звезд" - показывает, что общий уровень отмен не превышает 20%.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. До конца текущего месяца при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 в срок не позднее, чем полгода назад, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.