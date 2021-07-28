Штат Нью-Йорк ввел обязательную вакцинацию для госслужащих

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк вслед за администрацией одноименного города введут к началу сентября обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих. Об этом в среду сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Во вторник об аналогичных мерах объявили власти самого густонаселенного штата США - Калифорнии. "Нью-Йорк обяжет всех служащих штата либо быть вакцинированными, либо регулярно проходить тестирование. Мы работаем с профсоюзами, чтобы осуществить эту программу быстро и справедливо. Она начнется ко Дню труда", - написал Куомо в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в штате было сделано более 22,7 млн прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались 11 млн жителей штата, что составляет более 56% населения.