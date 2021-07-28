Структура Росатома к 2023 году построит не менее восьми центров радионуклидной терапии

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. "Русатом Хэлскеа" (входит в госкорпорацию "Росатом") намерен к 2023 году построить не менее восьми центров радионуклидной терапии в регионах страны. Об этом ТАСС сообщила директор АО "Русатом Хэлскеа" Наталья Комарова на полях Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы точно понимаем, что у нас будет не меньше восьми центров радионуклидной терапии в стране. Мы планируем до конца этого года окончательно определиться с картой развития, на сегодняшний день есть четкие договоренности с рядом регионов, с некоторыми нам надо еще финализировать договоренности", - рассказала Комарова.

Она заявила, что в 2022-2023 году эти центры должны начать принимать первых пациентов. Географические точки размещения центров радиотерапии зависят от потребности регионов, уточнила она.

АО "Русатом Хэлскеа" - дивизион, аккумулирующий решения госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности.