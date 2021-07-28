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Умерла бывший руководитель Росздравнадзора

Доктор фармацевтических наук Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Доктор фармацевтических наук, бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения", - сказано в сообщении.

Росздравнадзор также выражает соболезнования близким Тельновой.

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