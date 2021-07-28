СМИ: Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за неуплаты налогов

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. Колумбийская певица Шакира (полное имя - Шакира Изабель Мебарак Риполл) может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила в среду газета El País.

По ее информации, исполнительница не сможет избежать судебного разбирательства, если только не пойдет на сделку со стороной обвинения в последний момент. После трех лет расследования судья заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы певица предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях, поэтому в случае признания виновной ей может грозить тюремное заключение.

В июне 2019 года певица дала показания в суде Испании по делу о возможной неуплате налогов. Исполнительницу подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов в 2012-2014 годах. В общей сложности речь идет о €14,5 млн.

Считается, что с 2011 года Шакира проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Согласно испанским законам, если человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства. Это означает, что он должен платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом.

44-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.