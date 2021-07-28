Единую информационно-справочную службу создадут в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Единый региональный информационно-справочной службы 122 создадут в Новгородской области. Будут собраны колл-центры МФЦ, Новгородавтодора, органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В едином колл-центре будут собраны колл-центры МФЦ, Новгородавтодора, органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. Люди, которые будут отвечать на звонки граждан, пройдут обучение. Сейчас один из ведущих вузов страны разрабатывает программу обучения единым стандартам общения с гражданами", - сообщает пресс-служба со ссылкой на министра государственного управления региона Илью Борцевича.

Единый номер 122 был создан в регионе в период пандемии для более быстрого и удобного обращения граждан в медицинские организации, оформления листков нетрудоспособности или получения своих результатов тестов на ковид.

Единый информационный центр будет создан в рамках нового проекта "Регион для людей", который начинают реализовывать в Новгородской области. Суть проекта - упростить процедуру получения различных услуг жителями региона.