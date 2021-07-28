Защита Януковича заявила, он и его сын не являются подозреваемыми по делу "Межигорья"

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр в деле "Межигорья" подозреваемыми не являются. Об этом в среду сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, который отстаивает интересы Януковича.

"НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) сегодня распространили заведомо неправдивую информацию. Решениями Печерского районного суда от 08.10.2018 и 07.02.2018 однозначно установлено, что ни Виктор Янукович, ни Александр Янукович не являются подозреваемыми в этом деле, им не только не предъявлено обвинение, но и само обвинение судом признано необоснованным. НАБУ, называя наших клиентов подозреваемыми, распространяет заведомо неправдивую информацию, которая должна быть немедленно опровергнута", - цитирует Сердюка пресс-служба адвокатского объединения.

Кроме того, напомнил защитник, 26 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд, 19 января 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уже пресекали попытки НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрать меры пресечения в виде заочного взятия под стражу Януковичам по этому делу. "Очевидно, что подобная "бурная" активность НАБУ и САП - попытка отвлечь всех от открытого письма Александра Януковича генеральному прокурору, на которое по прошествии трех дней ответа так никто и не услышал", - сказал адвокат.

В среду НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну. По информации антикоррупционных органов, "они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления служебным положением".

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье", в рамках которого подозреваемым является Виктор Янукович. В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым правительственная резиденция в 2007 году была исключена из государственной собственности.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.