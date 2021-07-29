"Известия": в России заблокировали почти 1 тыс. сайтов с поддельными COVID-сертификатами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал почти тысячу сайтов с объявлениями о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов [с данными] о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле - 934, в июне - 29, в мае - 7, в апреле - 5, в марте - 1", - сообщили специалисты Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что под сайтами понимаются как самостоятельные страницы в интернете, так и страницы в социальных сетях, где это может быть в виде отдельных публикаций, сообществ, специальных акканутов.

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина отметила изданию, что многие авторы таких объявлений обещают внести данные о покупателе поддельной справки в базу данных о вакцинированных от коронавируса.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что, согласно статье 327 Уголовного кодекса РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации виновный может получить наказание до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа предусмотрена ответственность - до одного года тюрьмы. Клишас подчеркнул, что гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности, вне зависимости от того, использовал он документ или нет.