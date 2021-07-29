Прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург отменят с середины августа

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с середины августа отменяет прямые перелеты из Хабаровска в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта в четверг.

"В расписании рейсы стоят до 16 августа. Отменяются по инициативе авиакомпании", - сказали в пресс-службе.

Перелеты в Петербург авиакомпания начала осуществлять с конца апреля. Ранее прямые рейсы по маршруту Хабаровск - Санкт-Петербург - Хабаровск выполняла компания "Трансаэро", но с 2015 года добраться до Петербурга можно было только с пересадками - через Новосибирск, Екатеринбург и Москву. Осенью и зимой 2020 года состоялся ряд прямых перелетов Nordwind в Санкт-Петербург, однако их отменили из-за низкой загрузки.

В настоящее время рейсы в Петербург из Хабаровска с пересадкой в Екатеринбурге осуществляют "Уральские авиалинии".

Как сообщила ТАСС представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева, Nordwind рассчитывала на загрузку прямых рейсов, но Хабаровский край не смог ее обеспечить. "Перевозчик также не смог получить субсидию на этот рейс, сам рейс оказался нерентабельным", - сказала она.