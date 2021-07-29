Эксперт: к середине августа суточный прирост заражений ковидом в Токио вырастет в 1,5 раза

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Суточный прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио через две недели увеличится в полтора раза. Такой прогноз был озвучен на прошедшем в четверг заседании группы экспертов при токийской администрации.

По данным агентства Kyodo, специалисты выразили опасение, что при сохранении текущей динамики распространения инфекции к 11 августа суточный прирост достигнет отметки выше 4,5 тыс. новых случаев заражения. В Токио в среду было объявлено о 3 177 новых случаях заражения коронавирусом, что стало антирекордом за все время пандемии. Антирекорды суточного прироста в японской столице обновляются уже двое суток подряд.

Между тем глава правительственной экспертной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса Сигэру Оми, отвечая в четверг в парламенте на вопросы депутатов, признался, что испытывает серьезную обеспокоенность в связи с текущей ситуацией с распространением вируса. "Я испытываю серьезное чувство кризиса. Сейчас проходит вакцинация молодой части населения. И кроме [вакцинации] у нас нет средств сбить рост динамики распространения заражения", - отметил он. Оми также подчеркнул, что "если местное население не разделит осознание кризиса, то это приведет к дальнейшему распространению заражения".

В Японии в среду объявили о рекордном суточном приросте новых случаев заражения коронавирусом, как в самой столице (3 177), так и по всей стране (9 576 ). Всего с начала пандемии в стране заразились более 893,3 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. инфицированных.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.