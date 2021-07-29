На калининградском побережье Балтийского моря нашли немецкую торпеду времен войны

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Немецкая парогазовая торпеда времен Второй мировой войны найдена на побережье Балтийского моря в Калининградской области, она станет выставочным экспонатом музея Балтийского флота, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Специалисты минно-торпедной службы Балтийского флота при помощи специализированной военной техники вывезли немецкую парогазовую торпеду времен Второй мировой войны, обнаруженную на побережье Балтийского моря вблизи населенного пункта Филино в Калининградской области, на базу минно-торпедного вооружения в Балтийске", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что крупный боеприпас времен Второй мировой войны был найден на побережье Балтики местными жителями в среду 28 июля. Прибывшие на место специалисты минно-торпедной службы штаба флота, осмотрев находку, пришли к выводу, что у торпеды отсутствует боевая часть. На момент выброса на берег торпеда не представляла какую-либо угрозу.

"В одном из цехов базы по подготовке торпед находку осмотрят, очистят, произведут покрасочные работы и впоследствии передадут в музей Балтийского флота в качестве выставочного экспоната", - сказали в пресс-службе, уточнив ТАСС, что речь идет о торпеде G-7a.

G-7a - парогазовая немецкая торпеда эскадренных миноносцев и подводных лодок калибра 533 мм. Сконструирована в начале 1920-х годов, состояла на вооружении немецких подводных лодок в межвоенный период и в период Второй мировой войны. Масса боеприпаса - более 1,5 тонны, длина - более 7 м, диаметр корпуса - 533 мм. Вес боевого зарядного отделения - 280 кг.