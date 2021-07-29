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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали минимальное с 21 июня число смертей из-за коронавируса за сутки

Число умерших из-за COVID-19 возросло в столице за сутки на 79

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 79.

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Это минимум более чем за месяц, с 21 июня, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Накануне в столице зарегистрировали 93 летальных исхода, а днем ранее - 98. До этого 30 дней подряд в городе фиксировали больше 100 смертей из-за коронавируса в сутки. Всего в Москве, по информации штаба, с начала пандемии умерли 25 477 заболевших.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице возросло за сутки на 3 356 против 2 445 днем ранее, до 1 499 131. В относительном выражении прирост составил 0,22%.

Число выздоровевших за сутки возросло на 5 060, до 1 351 297. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 122 357 человек.

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