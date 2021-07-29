Орловские власти передали 37 автомобилей для работы медиков в селах

ТАСС, 29 июля. Власти Орловской области передали медикам по программе модернизации первичного звена здравоохранения 37 автомобилей для работы в селах региона. Всего в 2021 году автомобилями планируется оснастить более 30 медучреждений первичной помощи, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня мы провели мероприятие по вручению ключей от 37 автомобилей представителям медицинских учреждений Орловской области. Круг востребованности таких машин достаточно широк - от доставки медицинских работников до места жительства пациентов, до выезда на заборы анализов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов в отдаленные территории", - написал Клычков.