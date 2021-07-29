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Орловские власти передали 37 автомобилей для работы медиков в селах

Машины будут использоваться для доставки медработников до места жительства пациентов, выездов на заборы анализов, перевозки биоматериалов для исследований и доставки лекарств

ТАСС, 29 июля. Власти Орловской области передали медикам по программе модернизации первичного звена здравоохранения 37 автомобилей для работы в селах региона. Всего в 2021 году автомобилями планируется оснастить более 30 медучреждений первичной помощи, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня мы провели мероприятие по вручению ключей от 37 автомобилей представителям медицинских учреждений Орловской области. Круг востребованности таких машин достаточно широк - от доставки медицинских работников до места жительства пациентов, до выезда на заборы анализов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов в отдаленные территории", - написал Клычков.

Как отметил губернатор региона, всего по программе модернизации первичного звена в 2021 году автомобили получат более 30 медучреждений в селах. Новый транспорт ранее уже поступил в 11 таких учреждений, в ближайшее время еще два автомобиля УАЗ получат центральные районные больницы в Болховском и Должанском районах.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года. Основной ее целью является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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