Потепление, грозы и дожди ожидаются в регионах Урала в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Грозы с сильными порывами ветра и дожди ожидаются в регионах Уральского федерального округа до 1 августа. Синоптики прогнозируют потепление, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 30 июля] облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем на севере до сильных дождей, грозы. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, при прояснении - до 3 градусов, днем - 20-25, на севере до 15 градусов, днем местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В выходные, 31 июля и 1 августа, в регионе также ожидаются дожди, температура воздуха днем поднимется до 28 градусов, в воскресенье - гроза.

По данным гидрометцентра России, в Челябинской области в ближайшие три дня ожидаются небольшие дожди, температура воздуха в регионе поднимется до 29 градусов. Курганские синоптики сообщают о грозах с порывами ветра до 14 м/с в пятницу, до воскресенья - дожди. К концу недели в регионе потеплеет до 32 градусов.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, к воскресенью потеплеет до 28 градусов, в ближайшие три дня ожидается небольшой дождь, грозы с порывами ветра до 15-18 м/с. В это же время грозы с сильным ветром ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе, температура воздуха поднимется до 26 градусов, до конца недели - дожди. В Ямало-Ненецком автономном округе грозы не прогнозируются, до конца недели дожди и сильные порывы ветра до 16-17 м/с, в регионе потеплеет до 21-23 градусов.