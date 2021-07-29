Более 3 тыс. педагогов в техникумах Подмосковья начнут получать выплату за кураторство

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти 90 млн рублей получит Московская область для обеспечения выплат 3 тыс. педагогам техникумов и колледжей Подмосковья за кураторство студенческих групп. Федеральная надбавка в размере 5 тыс. рублей будет выплачиваться ежемесячно, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Московская область получит более 88 млн рублей на выплаты для 3 039 педагогов колледжей и техникумов, которые курируют студенческие группы. Ежемесячная выплата составит 5 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова.

Он добавил, что ранее около 35 тыс. классных руководителей в подмосковных школах начали получать федеральную надбавку в размере 5 тыс. рублей.

"Очень важно поддерживать педагогов, которые взяли на себя обязанности по наставничеству над учениками и студентами, они помогают не только в учебе, но и создают условия для их становления, нравственного формирования", - отметил Рожнов.

В Мособлдуме пояснили, что ранее правительство РФ выделило порядка 2,7 млрд рублей на ежемесячные выплаты кураторам студенческих групп в колледжах и техникумах в 2021 году.