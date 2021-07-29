Кировские власти направят на инфраструктуру более 7 млрд рублей

КИРОВ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают направить на развитие инфраструктуры более 7 млрд рублей, которые будут высвобождены в результате реструктуризации бюджетных кредитов в период с 2022 по 2024 год. Об этом в четверг рассказала в ходе заседания регионального правительства министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева.

"В результате реструктуризации бюджетных кредитов в Кировской области в период с 2022 по 2024 годы высвобождается более 7 млрд рублей. Данные средства регион может направлять на развитие транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и на создание объектов инфраструктуры территориальных парков, промпарков, территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон", - сказала Кряжева.

По ее слова, сейчас идет отбор инвестиционных проектов, которые будут обеспечиваться создаваемой инфраструктурой. Ранее в утвержденный перечень вошли шесть проектов.

Глава региона Игорь Васильев сообщал, что власти планируют направить средства от реструктуризации бюджетных кредитов в том числе на развитие сельских территорий, где появляются новые производства и рабочие места.

1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения реструктуризации бюджетных кредитов. Решение касается кредитов, предоставленных в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. С 2021 по 2024 год регионам разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями, при этом предусматривается возможность досрочного погашения задолженности. Регионам, подавшим заявку на реструктуризацию запрещается увеличивать долг по рыночным заимствованиям, а высвободившиеся средства предписывается направлять на финансирование объектов инфраструктуры в рамках новых инвестпроектов.