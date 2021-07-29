Ленинградская область продлила действующие из-за коронавируса ограничения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области продлили действующие в регионе ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий и торжеств. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

Регион вводит ограничения по принципу "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями. Согласно этому правилу районы Ленобласти разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны. К "красной" зоне отнесены восемь районов, "желтой" - девять, "зеленой" - один.

"Согласно документу, продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий в "красной" зоне - до 15 августа", - говорится в сообщении. В остальных районах проводить массовые мероприятия разрешено при наличии у участников отрицательных ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации или документов о наличии антител после перенесенной инфекции.

До 1 сентября также приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в "красной" зоне. В "желтой" и "зеленой" зонах есть ограничения на число гостей. Кроме того, в "зеленой" зоне введено ограничение для проведения свадеб, банкетов, дней рождений, семейных в общественных местах и в общепите - не более 50 человек. В "желтой" и "красной" зонах - до 15 и 10 человек соответственно. Отметить юбилей или свадьбу можно и с большим количеством гостей (но не более 500 человек), но только при наличии у них ПЦР-теста, справки об антителах или прививке.

Также постановлением во всех районах Ленинградской области запрещена деятельность передвижных цирков шапито.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 55 609 человек, выздоровели 47 033, умерли 2 079. За минувшие сутки в регионе выявили 244 случая заражения.