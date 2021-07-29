На территории уфимского аэропорта построят гостиницу за 900 млн рублей

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс на 150 номеров появится на территории международного аэропорта Уфа в республике Башкирия. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона Радия Хабирова.

"Вложив 917 млн рублей, инвестор намерен к июлю 2024 года возвести гостиничный комплекс на 150 номеров с рестораном, фитнес-клубом, помещениями для конференций и форумов. В новом отеле будут работать порядка 120 сотрудников. Для реализации проекта инициаторы уже заключили инвестиционное соглашение с международным аэропортом Уфа и ведут поиск проектировщика гостиницы", - сообщает пресс-служба по итогам заседания "инвестчаса" под председательством главы региона.

Как рассказала на заседании директор компании "Стройтех" Юлия Кулагина, новый отель под международным брендом Ibis Styles будет соответствовать трехзвездочному классу. Проект получит налоговые льготы в качестве мер поддержки. При этом гендиректор аэропорта Александр Андреев отмечается, что существующая гостиница не отвечает современным требования к общему обслуживанию гостей региона, отметили участники заседания. После окончания строительства здание нынешней гостиницы перепрофилируют под размещение производственных служб аэропорта.

В 2020 году был достроен новый корпус внутренних воздушных линий аэропорта Уфа, в результате чего общая площадь терминала выросла более чем в два раза. В 2022-2023 годах планируется объединить три терминала в единую архитектурную концепцию, а также обновить центральный сектор привокзальной площади.