В пострадавших от паводка в 2019 году районах Приангарья возвели 85% запланированных домов

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Программа по строительству жилья в районах Иркутской области, пострадавших от разрушительного паводка в 2019 году, выполнена на 85%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.

"Сделано уже многое. Мы ввели в эксплуатацию 85% запланированных программой жилых помещений. Остается чуть более 140 домов. Все доделаем до конца года", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Программа восстановления социальной и коммунальной инфраструктуры к концу 2021 года будет выполнена на 75%. Будет введено в эксплуатацию пять дамб, а до 1 июня 2022 года - еще шесть.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. жилых домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу.