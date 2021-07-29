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Пандемия COVID-19

Директор МСХТ рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Руслан Банковский заявил, что артист пробудет в больнице неделю

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Состояние художественного руководителя Московского Современного художественного театра (МСХТ), народного артиста России Владимира Стеклова, который был госпитализирован с коронавирусом, стабильное, планируется, что он пробудет в больнице неделю, сообщил ТАСС в четверг директор МСХТ Руслан Банковский.

"Состояние стабильное, ничего критического. Пробудет неделю. Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем передает огромный привет", - сказал Банковский.

Стеклов был госпитализирован 28 июля в состоянии средней тяжести. Директор театра уточнил, что 73-летний артист почувствовал недомогание 27 июля.

Теги
РоссияСтеклов, Владимир АлександровичПандемия COVID-19
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