ВЦИОМ: более 60% россиян интересуются позицией партий по пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что интересуются тем, какие меры по борьбе с пандемией предлагают политические партии. Об этом сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой".

"Ковидная повестка в деятельности партий достаточно резонансная. 65% россиян в ходе общероссийского репрезентативного опроса заявили о том, что слышали об инициативах, решениях, проектах партий по поводу ситуации с коронавирусом в России. При этом 20% заявили о том, что они внимательно следят за этой информацией, еще 45% заявили о том, что без подробностей, но тем не менее интерес проявляют [к предложениям партий]", - сказал Мамонов.

По его словам, самый высокий уровень интереса фиксируется среди возрастных респондентов. Он уточнил, что большего всего внимания россияне уделяют позициям партий по вопросам вакцинации, соблюдения мер безопасности и введения различных ограничений.

Мамонов отметил, что в ходе опроса респондентов попросили назвать партии, чьи антиковидные программы им запомнились. "Лидером оказалась "Единая Россия" - 17% участников исследования посчитали, что такие программы реализует именно "Единая Россия". Показатель в самой возрастной группе (60+) выше - 23%", - добавил Мамонов.

"Когда мы попытались выяснить мнение россиян относительно того, должны или не должны партии уделять внимание ситуации с коронавирусом, формировать свою позицию, то оказалось, что 60% россиян заявили о том, что партии действительно должны заниматься этим вопросом. Противоположного мнения придерживаются всего 28% [респондентов]", - сказал Мамонов.

По мнению опрошенных, отметил эксперт, партии должны сосредоточится на трех вопросах: информирование о вакцинации и ее доступности, развитие системы здравоохранения и меры социальной поддержки населения.

Мамонов уточнил, что данные получены в ходе нескольких исследований, которые прошли в конце июля с участием 1,6 тыс. респондентов.

Лоялисты, центристы и скептики

В свою очередь руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что "российский политический спектр поделился на ковид-лоялистов, ковид-центристов и ковид-скептиков".

"Сверх-ковид-лоялисты у нас представлены удивительным образом и условно либеральным "Яблоком", и совсем нелиберальной ЛДПР. Они считают, что существующих мер недостаточно, нужны более жесткие меры, локдауны, остановка распространения вируса, в том числе принудительная вакцинация для всех без исключения. Может, только кто-то совсем уж с медицинскими отводами сможет этого избежать", - отметил Кузнецов.

По его словам, ковид-скептицизм в России - это "удел левых, прежде всего, КПРФ, в меньшей степени "Справедливой России". "Они полагают, что вакцинация не должна быть обязательной, а КПРФ считает, что ее вообще не надо никому навязывать", - отметил Кузнецов.

"Нейтралитет держат малые партии, которым нечего сказать по данному вопросу, в том числе партии зеленой направленности, партии пенсионеров, [Партия] роста. Я считаю, что это большая ошибка, потому что ковид как повесткообразующая тема - это то, на чем свой рейтинг в полтора процента можно было бы при разумных и интересных предложениях нарастить, по крайней мере, до 2%, а то и, чем черт не шутит, [до] 3%. Не хотят люди этим пользоваться, может, и не надо", - сказал Кузнецов.

По его словам, "Единая Россия" занимает ковид-центристскую позицию - она поддерживает меры правительства, которые сводятся к тому, что снятие ограничений связано с региональным эпидемическим контекстом.

"Основной акцент в партийной повестке ["Единой России"] - это защита уязвимых групп населения, в сфере здравоохранения - расширение возможностей этой системы", - отметил Кузнецов. Он также обратил внимание, что в избирательном списке единороссов много врачей. "Это Денис Проценко - главврач 40-й больницы (входит в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму - прим. ТАСС), московский список возглавляет Марьяна Лысенко - главврач 52-й больницы. Это подчеркивает, насколько важное место в повестке "Единой России" занимает ковид", - полагает Кузнецов.