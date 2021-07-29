Тамбовские власти направят на увеличение зарплаты врачей и педагогов 500 млн рублей

ТАМБОВ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области направят дополнительные 500 млн рублей, полученные из федерального бюджета, на повышение зарплаты учителей и врачей, ее средний рост до конца года составит 10%. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

"Сегодня состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждалось распределение дополнительных федеральных средств. Тамбовской области выделена дотация в размере 500 млн рублей. Было принято решение, что полученные средства будут направлены на повышение зарплаты педагогов и медиков - средняя заработная плата учителей и врачей в этом случае должна вырасти на 10%", - сказал Матушкин.

Кроме того, регион получил грант в размере 365 млн рублей за достижение показателей деятельности облдумы за 2020 год, который в девять раз больше предыдущего. По словам Матушкина, основная часть выделенных средств будет направлена на поддержку социальной сферы, в том числе покупку нового автотранспорта для первичного звена здравоохранения, развитие и модернизации детского технопарка "Кванториум", завершение работ в детском лагере "Артек" в Инжавинском районе и другие направления.