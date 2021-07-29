Женщина из Петербурга, выгонявшая с площадки детей с особенностями развития, извинилась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Женщина из Санкт-Петербурга, которая пыталась прогнать детей с особенностями развития с игровой площадки, принесла свои извинения из-за произошедшей ситуации. Видео с объяснениями петербурженки опубликовал телеканал "ЛенТВ24".

Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где женщина в Петербурге высказывает недовольство воспитателям детей с особенностями развития. Женщина заявляет, что такие дети не должны гулять рядом с ее ребенком, так как он испугался и требует увести их. Также на видео женщина сообщает воспитателям, что позвонит в управляющую компанию и "гулять они тут не будут".

"Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую [компанию], потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинение", - рассказала Наталья Липская.

По ее словам, она не пыталась оскорбить детей с инвалидностью. "Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. <...> Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки... Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор. Это все что я могу в этой жизни сделать", - рассказала Липская.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводят проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой зафиксирован инцидент с Липской.