WP: власти Вашингтона вернули требование ношения масок в помещениях

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер распорядилась в четверг вернуть требование, предписывающее ношение масок в помещениях независимо от статуса вакцинации. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Согласно указу мэра, правило будет распространяться как на вакцинированных, так и на невакцинированных жителей города в возрасте от двух лет. Распоряжение вступает в силу с субботы.

Согласно распространенному во вторник заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в районах, где "быстро распространяется" вирус, "полностью вакцинированным людям [рекомендовано] носить маски в помещениях в общественных местах". Как пояснила руководитель ЦКПЗ Рошель Валенски, эта мера поможет замедлить распространение штамма "дельта". Глава ЦКПЗ отметила, что эта рекомендация также относится к учащимся и преподавателям школ.

В марте в ЦКПЗ заявили, что привитым от коронавируса жителям страны можно находиться в одном помещении без масок. В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным гражданам не носить маски в большинстве случаев.