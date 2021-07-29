Онлайн-голосование в Москве в первый день теста прошло в штатном режиме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первый день тестового онлайн-голосования в Москве прошел в штатном режиме. Система успешно справляется с работой при больших нагрузках, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Тестирование системы электронного голосования, которая будет использоваться во время выборов с 17 по 19 сентября, проходит в штатном режиме. Она успешно справляется с работой при больших нагрузках и с атаками хакеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день в общегородском тесте системы онлайн-голосования приняли участие 103 тыс. человек. Часть из них воспользовались новой функцией отложенного решения, которая позволяет заново вернуться к ранее открытому бюллетеню и может понадобиться пользователям, у которых возникли проблемы с гаджетом или интернетом.

"Проверка системы проходит в виде тестового голосования, принять участие в котором могут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. <…> Голосование идет непрерывно и будет доступно для пользователей в том числе и ночью", - добавляется в материале.

Проверка системы электронного голосования проходит в преддверии выборов депутатов Госдумы России, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.