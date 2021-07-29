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Пандемия COVID-19
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Байден заявил, что американцам пока не нужна бустерная доза вакцины от коронавируса

По словам президента США, есть вероятность, что бустерная доза вакцины потребуется позже, но наука этого "еще не продиктовала"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что, по мнению специалистов, для американцев пока нет необходимости прививаться дополнительной - бустерной - дозой вакцины от нового коронавируса.

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"Я знаю, что многие из вас интересуются, нужна ли вам бустерная доза [вакцины] <...>. На данный момент мои советники по медицинским вопросам говорят, что <...> нет. Ни одному американцу сейчас бустерная доза не нужна", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме с речью, посвященной новым шагам вашингтонской администрации в борьбе с пандемией.

"Если наука скажет нам, что необходимость в бустерной дозе есть, то это будет тем, что мы сделаем", - добавил Байден.

Позднее журналисты спросили у президента, когда, по его мнению, бустерная доза вакцины все же потребуется. "Я сказал в своей речи, что бустерный укол сейчас не нужен. Есть вероятность, что он потребуется позже. Я не знаю, наука этого нам еще не продиктовала", - ответил глава государства.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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