Байден заявил, что американцам пока не нужна бустерная доза вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что, по мнению специалистов, для американцев пока нет необходимости прививаться дополнительной - бустерной - дозой вакцины от нового коронавируса.

"Я знаю, что многие из вас интересуются, нужна ли вам бустерная доза [вакцины] <...>. На данный момент мои советники по медицинским вопросам говорят, что <...> нет. Ни одному американцу сейчас бустерная доза не нужна", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме с речью, посвященной новым шагам вашингтонской администрации в борьбе с пандемией.

"Если наука скажет нам, что необходимость в бустерной дозе есть, то это будет тем, что мы сделаем", - добавил Байден.

Позднее журналисты спросили у президента, когда, по его мнению, бустерная доза вакцины все же потребуется. "Я сказал в своей речи, что бустерный укол сейчас не нужен. Есть вероятность, что он потребуется позже. Я не знаю, наука этого нам еще не продиктовала", - ответил глава государства.