NYT: специалисты в США получили новые данные о риске переноса дельта-штамма привитыми

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США получили данные о том, что разновидность коронавируса "дельта" может сохраняться в дыхательных путях у вакцинированных людей, если они заразятся. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на главу ЦКПЗ Рошель Валенски.

Она, как отмечается в публикации, заявила журналистам издания, что эксперты центров ранее на этой неделе рекомендовали вакцинированным от коронавируса американцам в ряде случаев снова носить защитные маски в помещениях "главным образом из-за одного вызывающего беспокойство наблюдения". Как говорится в материале, Валенски сослалась на "новые исследования", которые пока не были опубликованы. Они, по словам главы ЦКПЗ, "свидетельствуют о том, что вакцинированные люди, которые заразились разновидностью "дельта", переносят огромные объемы вируса в носовой полости и горле".

В материале указано, что эти выводы противоречат тому, что ученые наблюдали у вакцинированных людей, инфицированных предыдущими разновидностями вируса, так как они практически не могли заразить других. Согласно оценке издания, указанные исследования свидетельствуют о том, что люди, которые заразились вариантом коронавируса "дельта", несмотря на вакцинацию, могут быть столь же заразными, что и непривитые, даже если у них нет симптомов.

Валенски не уточнила, кто проводил эти исследования. По сведениям газеты, речь идет о специалистах, которые не являются сотрудниками ЦКПЗ. Ожидается, что указанные научные данные будут опубликованы в течение суток.

Руководитель федеральных центров подчеркнула, что полностью вакцинированные люди заражаются коронавирусом очень редко. Специалисты ЦКПЗ подчеркивают, что по-прежнему "решительно призывают" всех в США сделать прививки. "Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта", - отмечала ранее на этой неделе Валенски.

Рекомендации ЦКПЗ

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от коронавируса американцам "в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение" вируса, "носить маски в помещениях в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Валенски, объявляя об этих рекомендациях на этой неделе, пояснила, что они обусловлены быстрым распространением разновидности "дельта" и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим", уточнила тогда Валенски. Других подробностей она в то время не привела.