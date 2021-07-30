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Пандемия COVID-19

Власти КНР рассказали, когда возникла вспышка коронавируса в Нанкине

Она началась с инфицирования уборщицы после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс из России

ШАНХАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Локальная вспышка коронавируса в городе Нанкин в восточной провинции Цзянсу началась с инфицирования уборщицы после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс авиакомпании Air China из России. Об этом, как сообщает информационный ресурс Paper, было объявлено в пятницу на пресс-конференции городского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Собранные данные, указали в центре, свидетельствуют о том, что первым инфицированным стала уборщица, которая 10 июля проводила санитарную обработку салона самолета рейса CA910 из Москвы. Сотрудником, вероятно, были нарушены правила личной дезинфекции после уборки, что привело к инфицированию сначала одного, а затем и остальных работников, уточнили местные власти.

О локальной вспышке в Нанкине было объявлено после подтвержения 20 июля нескольких случаев среди сотрудников городского международного аэропорта Лукоу. Общее число заражений с начала вспышки по состоянию на 29 июля составило 185 случаев. В настоящее время аэропорт временно прекратил обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. Ограничено и движение других видов транспорта.

В Нанкине 21 июля была запущена кампания массового тестирования на коронавирус всех жителей города с населением более 9 млн человек. Власти также просят жителей не покидать город без особой необходимости.

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