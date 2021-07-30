В Петербурге разрешили возобновить работу фудкортам и аттракционам

"С 2 августа снимается запрет на работу фудкортов и фудплейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в пресс-службе Смольного, для работы аттракционов необходимо получить уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить посещаемость. В парке аттракционов одновременно могут находиться не более одного человека на 12 кв. м площади, должна работать электронная система подсчета посетителей парка, обеспечена вакцинация работников. "До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины", - уточнили в пресс-службе. К 1 сентября все работники должны завершить полный курс вакцинации.

Фудкорты и фудплейсы смогут возобновить работу, если обеспечат наличие раздельных входа и выхода для посетителей, ограничат посещаемость - в объекте оказания услуг одновременно могут находиться не более одного человека на 4 кв. м, установят электронную систему подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита, будут соблюдать социальную дистанцию и использование работниками средств индивидуальной защиты, а также выполнят требование по вакцинации работников (такие же, как для аттракционов). В торговых островках в ТЦ для возобновления деятельности требуется установить защитный экран по периметру объекта и обеспечить вакцинацию работников.

В городе при этом продлили действующие ограничения до 29 августа.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать введенный с 13 июля запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, работодателям рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Усилены меры санитарной безопасности, веден дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах.