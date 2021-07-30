{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительницу Курганской области оштрафовали за фейковую информацию о вакцинации

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

ТАСС, 30 июля. Жительница Курганской области оштрафована на 30 тыс. рублей за распространение в интернете фейковой информации о последствиях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудниками полиции выявлен факт размещения в сети интернет фейковой новости. 52-летняя жительница Кетовского района в одной из популярных групп в социальной сети разместила заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений о последствиях вакцинации против коронавирусной инфекции, создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью <…> Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ - "Злоупотребление свободой массовой информации".

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
Также мэр столицы отметил, что число случаев заражения коронавирусом в городе снизилось в 2,2 раза благодаря вакцинации
Читать полностью