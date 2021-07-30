Жительницу Курганской области оштрафовали за фейковую информацию о вакцинации

ТАСС, 30 июля. Жительница Курганской области оштрафована на 30 тыс. рублей за распространение в интернете фейковой информации о последствиях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудниками полиции выявлен факт размещения в сети интернет фейковой новости. 52-летняя жительница Кетовского района в одной из популярных групп в социальной сети разместила заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений о последствиях вакцинации против коронавирусной инфекции, создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью <…> Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ - "Злоупотребление свободой массовой информации".