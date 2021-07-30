Российские читатели назвали лучший пример дружбы в литературе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 60% читателей электронных книжных сервисов назвали лучшим примером дружбы в литературе героев из серии романов английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сообщили ТАСС в группе компаний "Литрес".

Опрос был проведен в преддверии Международного дня дружбы, который отмечается 30 июля, среди пользователей сервисов "Литрес" и MyBook, в нем приняли участие более 1 500 человек.

Отношения Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер считают самыми искренними и вдохновляющими более 64% респондентов. На втором месте - Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон из сборника рассказов "Приключения Шерлока Холмса" Артура Конан Дойля (31,8%). Замыкают тройку лидеров Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян из приключенческого романа "Три мушкетера" Александра Дюма (29,9%). Следом идут персонажи философской сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери: Лис и Маленький принц (27,4%). На пятом месте - Чебурашка и крокодил Гена (27%) - герои книги Эдуарда Успенского.

Был составлен и рейтинг антипримеров дружбы. Его возглавили персонажи романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Владимир Ленский (так считают 31,9% респондентов). На второй строчке - Дориан Грей и лорд Генри - герои произведения Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" (31,3%). Следом идут персонажи из романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо": Дантес и Данглар, Мондего и Кадрусс (21,4%).

Также авторы исследования интересовались представлениями о дружбе у читателей. 75% опрошенных больше всего ценят в друзьях умение выслушать и поддержать, 67% - готовность прийти на помощь, 59,7% - честность и порядочность. Далее идут общность интересов и единство взглядов на жизнь (52,3%), а также чувство юмора (48,9%).

Почти 70% респондентов отметили, что прочли свою первую книгу о дружбе до десяти лет, также более 70% сообщили, что литература во многом повлияла на их представления о том, как нужно выстраивать искренние и честные отношения.