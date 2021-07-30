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Пандемия COVID-19

В Еврейской автономной области продлили масочный режим до 15 августа

В регионе также продлили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 30 июля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили действие масочного режима в регионе до 15 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Ранее действие масочного режима продлевалось до 30 июля.

Согласно документу, вносятся изменения в постановление губернатора региона Ростислава Гольдштейна "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области". Теперь жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" до 15 августа включительно.

Кроме того, продлена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет. До 15 августа приостановлен личный прием граждан губернатором ЕАО и его заместителями. Руководителям органов исполнительной власти также рекомендовано приостановить личный прием.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 5 695 жителей. Из них выздоровели 4 487, умерли 193. По состоянию на 29 июля к вакцинации в области приступили 32 257 человек, оба компонента вакцины получили 25 559 граждан.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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