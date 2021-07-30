ВДВ отметят 91-ю годовщину без крестного хода на Ильинке в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Торжественные и памятные мероприятия, посвященные 91-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, пройдут во всех соединениях, воинских частях и учреждениях этого рода войск, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, основные мероприятия пройдут в Москве и Московской области. 30 июля состоятся торжественные ритуалы возложения венков и цветов к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади в Москве с участием командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, военнослужащих ВДВ, а также представителей Союза десантников России, ДОСААФ России, ветеранских и военно-патриотических организаций.

31 июля на полигоне Алабино гвардейской мотострелковой Таманской дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа состоится военно-спортивный праздник, гости которого смогут увидеть демонстрационные полеты авиации, выставку перспективных образцов военной техники и средств десантирования, состоящих на вооружении ВДВ, средств экипировки, десантирование военнослужащих различными способами и с различных высот из самолетов военно-транспортной авиации и вертолетов армейской авиации, показательные выступления спортсменов-парашютистов.

2 августа в главном храме ВДВ - Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках - пройдет праздничная литургия, в которой примут участие командующий, ветераны войск, а также представители общественных организаций. Также памятные и торжественные мероприятия с участием военнослужащих и ветеранов ВДВ пройдут на территориях полигонов и военных городков соединений, воинских частей и учреждений в ряде городов России.

При этом в перечне мероприятий не упомянут крестный ход на Ильинке, который традиционно проводился 2 августа с участием командования ВДВ.

День ВДВ отмечается 2 августа на основании указа президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что 2 августа 1930 года на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было впервые выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.