На Украине продлят карантин

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Карантин, который пока действует на Украине до 31 августа в связи с распространением коронавируса, будет продлен. Об этом сообщил в пятницу главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Действующий до 31 августа карантин будет продлен", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

При этом Кузин затруднился сказать, на какой срок будет продлен карантин. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. "Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи новых заражений", - отметил главный санитарный врач.

По данным Минздрава, по состоянию на утро пятницы общее количество заразившихся коронавирусом на Украине с начала эпидемии выросло еще на 962, до 2 251 869 человек. 29 июля в стране было выявлено 846 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заразившихся за сутки вновь выросло на 116. Умерли за минувшие сутки 14 человек (с начала эпидемии - 52 930 пациентов).

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (83 человека), Харьковской области (72 человека), Донецкой области (69), Днепропетровской области (64). В Киеве выявили 233 новых случая заражения.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта 2020 года в Черновицкой области. С 17 марта этого же года в стране введен карантин. Правительство страны в дальнейшем несколько раз продлевало карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране.