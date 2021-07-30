Подразделения ГИБДД получат до конца года 4,2 тыс. новых патрульных автомобилей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подразделения Госавтоинспекции получат до конца года 4,2 тыс. новых патрульных автомобилей, всего на закупку и поставку в регионы оборудования в рамках федерального проекта выделено 8,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Как и в прошлые годы, продолжается закупка и поставка в регионы оборудования, необходимого для обеспечения безопасности дорожного движения. По линии МВД России в рамках федерального проекта на эти мероприятия в 2021 году выделено 8,6 млрд рублей. Подразделения получат 4,2 тыс. новых патрульных автомобилей, сейчас по будущим контрактам проводятся конкурсные процедуры", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.

По словам Черникова, закупаемые автомобили имеют улучшенные эксплуатационные качества, в том числе повышенную проходимость. Это, по его словам, позволит автоинспекторам работать в разных дорожных условиях. "Также в рамках федерального проекта планируется закупить новые приборы контроля за состоянием автодорог. В этом году будет приобретено более 900 люксометров - средств измерения освещенности дорожного покрытия. Все они скоро поступят в распоряжение инспекторов", - добавил он.

Часть мероприятий на 2021 год касается вопросов медицины. В качестве примера глава ГИБДД привел закупку новых автомобилей скорой помощи для оперативного оказания помощи пострадавшим в ДТП. Также проводятся закупки хроматографов для выявления у водителей в условиях медицинских стационаров и поликлиник состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных веществ.